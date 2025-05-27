لحسم اللقب.. قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب، عماد النحاس، على قائمة مباراة فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن القائمة شهدت عودة عمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا وحمزة علاء بعد الغياب عن المواجهة الماضية ضد البنك الأهلي.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا - محمد هاني - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمر الساعي - أكرم توفيق - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر- محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بن شرقي - أحمد رضا - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأربعاء، حيث يحتاج الأهلي للفوز من أجل ضمان لقب الدوري المصري الممتاز رقم 45.