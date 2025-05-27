الأهلي أو بيراميدز.. كم تبلغ قيمة مكافأة بطل الدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

يُحسم بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25 ما بين الأهلي وبيراميدز، مساء غدا الأربعاء 28 مايو، بخوض الثنائي لقاء الجولة الثامنة والأخيرة.

ويواجه الأهلي فاركو في الثامنة مساء غدا الأربعاء، فيما يحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

ووفقا للمادة 61 من لوائح رابطة الأندية المصرية، يحصل كل ناد مشارك في بطولة الدوري العام القسم الأول، على مبلغ قدره مليون جنيها مصريا".

وينص البند الثاني من نفس المادي على: "النادي الحاصل على المركز الأول في بطولة الدوري العام القسم الأول "دوري نايل" على مكافأة مالية قدرها 5 مليون جنيه مصري".

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