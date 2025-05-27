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ظروف أسرية تبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك الجماعية اليوم

10:20 م الثلاثاء 27 مايو 2025

محمود عبد الرازق شيكابالا

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كتبت-هند عواد:

كشف وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب خوض محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات اليوم منفردا.

وقال القباني في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "جميع اللاعبين حضروا مران الفريق اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ما عدا شيكابالا".

وأضاف: "شيكابالا هو اللاعب الوحيد الذي حصل على إذن من الجهاز الفني لخوض تدريبات منفردة في النادي بسبب ظروف أسرية".

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو، في الثامنة مساءً يوم السبت المقبل 31 مايو، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

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شيكابالا تدريبات الزمالك
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