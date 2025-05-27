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الأهلي يعلن قرارات اجتماع مجلس الإدارة اليوم

10:19 م الثلاثاء 27 مايو 2025

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كتب - محمد القرش:

عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس التطورات الخاصة بالمشروعات الإنشائية في أفرع النادي المختلفة والمواعيد الخاصة بافتتاحها، لخدمة الأعضاء بداية من النصف الثاني لشهر يوليو المقبل.

كما وجه المجلس بزيادة فترات العمل المخصصة لاستقبال المتقدمين الجدد للحصول على عضوية النادى وفروعه المختلفة، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء العمل بالأسعار الحالية وقبل الزيادة المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.

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الأهلي قرارات اجتماع الأهلي مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب الخطيب
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