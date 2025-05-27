مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

فاركو

دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس

- -
22:00

تشيلسي

الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

البنك الاهلي

جميع المباريات

إعلان

ما سبب اجتماع محمود الخطيب بمجلس إدارة الأهلي اليوم؟

10:14 م الثلاثاء 27 مايو 2025

محمود الخطيب (6)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمناقشة عدد من ملفات كأس العالم للأندية 2025.

واستعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

والترتيب لمعسكر الإعداد المقرر إقامته هناك بالتنسيق بين شركة الأهلي لكرة القدم مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي الحاصلة على الحقوق الخاصة بالمعسكر.

ويترأس الكابتن محمود الخطيب، بعثة الفريق المتجهة إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في مونديال الأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لمونديال الأندية مع كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب الأهلي اجتماع مجلس الأهلي كأس العالم كأس العالم للأندية الخطيب إنتر ميامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان