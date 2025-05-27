ما سبب اجتماع محمود الخطيب بمجلس إدارة الأهلي اليوم؟

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمناقشة عدد من ملفات كأس العالم للأندية 2025.

واستعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

والترتيب لمعسكر الإعداد المقرر إقامته هناك بالتنسيق بين شركة الأهلي لكرة القدم مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي الحاصلة على الحقوق الخاصة بالمعسكر.

ويترأس الكابتن محمود الخطيب، بعثة الفريق المتجهة إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في مونديال الأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لمونديال الأندية مع كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.