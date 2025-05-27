وائل القباني يكشف حقيقة غضب لاعبي الزمالك بسبب تغيير موعد التدريب

كتبت-هند عواد:

كشف وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك، حقيقة غضب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب التأخر في إخبارهم بتغيير ملعب التدريبات اليوم.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "جميع اللاعبين حضروا مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بصورة طبيعية، استعداداً لمباراة فاركو، وتم تأجيل موعد التدريب من السادسة مساءً وحتى الثامنة، بسبب انشغال الملعب بخوض فريق سيراميكا كليوباترا لتدريباته".

وأضاف: "تم إخطار اللاعبين منذ الساعة الثالثة عصراً بتغيير موعد التدريب بعد الحصول على موافقات ملعب الدفاع الجوي، الجميع التزم بالحضور في الوقت المحدد".

واختتم: "المعنويات مرتفعة لدى اللاعبين وهناك جدية وإصرار من اللاعبين استعداداً للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي فاركو في الدوري وبيراميدز في نهائي كأس مصر".

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