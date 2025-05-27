قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

كتبت-هند عواد:

كشف وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك، استعدادات الفريق لخوض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال القباني في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي، إن الجهاز الفني قرر الانتظام في معسكر مغلق، قبل مباراة بيراميدز بيومين، وبالتحديد منذ يوم الثلاثاء 3 يونيو المقبل وحتى يوم اللقاء الخميس 5 يونيو.

وأضاف: "الجهازان الفني والإداري يقومان بترتيب جدول تدريبات ومعسكرات الفريق بالشكل الأمثل".

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء الخميس 3 يونيو المقبل.

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