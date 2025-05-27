4 نقاط تحدد البطل.. ماذا يحدث في حالة تساوي الأهلي وبيراميدز في النقاط؟

كتبت-هند عواد:

ينتهي موسم 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء 28 مايو، بإقامة الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بالمسابقة.

ويتنافس الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري المصري، حتى الجولة الأخيرة، إذ أن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 55 نقطة، ويليه بيراميدز بفارق نقطتين 53 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة فاركو، مساء غدا، لحسم اللقب دون النظر إلى نتيجة لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في نفس التوقيت.

وفي حال تعادل الأهلي وفاركو مع انتصار بيراميدز، سيتساوى الثنائي في النقاط، وبالتحديد عند النقطة 56.

ماذا يحدث في حالة تساوي الأهلي وبيراميدز في النقاط؟

حددت المادة رقم 15 (الإجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط)، من لوائح رابطة الأندية المحترفة لموسم 2024-25، تفاصيل حسم اللقب في حالة التساوي في النقاط، في 5 بنود كالآتي:

1- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

2- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

3- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء (نتيجة) حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (1.15) يتم اللجوء إلى القرعة.

وفي حالة الأهلي وبيراميدز، يدخل الثنائي الجولة الأخيرة وفارق الأهداف بينهما في صالح الأحمر (7) مقابل فارق هدف لبيراميدز.



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