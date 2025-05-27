كتب - محمد القرش:

تبدأ مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز غدا الأربعاء، حيث تشهد 4 مواجهات مصيرية بالنسبة للصراع على الدوري والمقعد الأخير للكونفدرالية الأفريقية.

وتبدأ الجولة بمباراتين هما الأهم هذا الموسم، حيث يلاقي الأهلي نظيره فاركو في نفس توقيت مواجهة بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

ليلة الحسم بين الأهلي وبيراميدز

يحتاج النادي الأهلي إلى الفوز على فاركو من أجل تحقيق لقب الدوري رقم 45 تاريخيا أو التعادل مع عدم فوز الفريق السماوي بفارق أهداف أكثر من 5.

وعلى الجانب الآخر، يسعى بيراميدز للفوز على سيراميكا كليوباترا مع سقوط الأهلي أمام فاركو، أو تعادل المارد الأحمر والفوز على كليوباترا بفارق 6 أهداف.

صراع ثلاثي على مقعد الكونفدرالية

ويواجه البنك الأهلي نظيره بتروجيت بدافع الفوز معلقا آمال على تعثر سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز، والمصري ضد حرس الحدود.

ويسعى كليوباترا للفوز على بيراميدز منتظرا خسارة أو تعادل المصري أمام حرس الحدود، مع تعادل البنك الأهلي أو فوزه بفارق أقل من 4 أهداف.

ويدخل الفريق البورسعيدي مباراة حرس الحدود بآمال مرتفعة من أجل الفوز والحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله الآن برصيد 39 نقطة، والتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات الجولة الأخيرة من مجموعة بطل الدوري الممتاز

الأهلي ضد فاركو - 28 مايو - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز - 28 مايو - 8 مساء

بتروجيت ضد البنك الأهلي - 30 مايو - 8 مساء

الزمالك ضد فاركو - 31 مايو - 8 مساء

المصري ضد حرس الحدود - 31 مايو - 8 مساء

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