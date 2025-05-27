تغيير نظام تدريبات الزمالك بقرار من أيمن الرمادي

كتب - محمد القرش:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، خوض التدريبات غداً الأربعاء على فترتين بدلا من واحدة، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً، على أن تكون الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق قرر نقل التدريبات الجماعية إلى الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء، استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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