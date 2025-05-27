هل يتساهل مع الأهلي؟.. تعليق ناري من فاركو على مواجهة الحسم

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، على جاهزية وتركيز فريقه الشديد لتقديم نتيجة إيجابية أمام الأهلي وتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء غداً، الأربعاء، في ختام مباريات الدوري.

وقال "خطاب" في تصريحات لبرنامج " لعبة والتانية" مع كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم: "فاركو لن يتساهل في لقاء الأهلي ويضع تركيزه بقوة في المباراة لتحقيق الفوز".

وأضاف: "نعامل الأهلي مثل بقية الأندية، ولكن تبقى حظوظ الأهلي أقوى بسبب الخبرات والإنجازات، ولكن لن نتساهل في اللقاء مطلقا، وهناك فارق في الخبرات والإمكانيات بين الأهلي وفاركو".

وواصل:" سنخوض لقاء الأهلي بكل قوة مثل مباراة بيراميدز والزمالك وباقي المباريات، وأنا بعامل ربنا في شغلي لذلك سنبذل قصارى جهدنا".