كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إن المسؤولية في نهائي الكأس أمام بيراميدز تقع على عاتق رباعي الفريق شيكابالا، عمر جابر، أحمد فتوح بجانب عبدالله السعيد.

وكتب عباس عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء:"من يتصورون أن مباراة الكأس كعادتهم موسم للضغط والابتزاز نأبكم على شونة، الكأس الأول لأنه نادي الزمالك فليس لكم من عذر،

مسؤولية المباراة على كل من شيكابالا و عمر جابر و أحمد فتوح و عبد الله السعيد وباقي الفريق ومعنديش كلام تاني".

ويلتقي فريق الزمالك عند الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 5 يونيو نظيره بيراميدز في نهائي بطولة الكأس.

الزمالك كان قد تأهل لنهائي النسخة الجارية من بطولة الكأس بالفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما تأهل بيراميدز بعد الفوز برباعية نظيفة على البنك الأهلي.

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