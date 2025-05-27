مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة السلة

الاتحاد السكندري

0 0
18:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بقرار الرمادي.. قرار مفاجئ بنقل تدريبات الزمالك خارج النادي

04:38 م الثلاثاء 27 مايو 2025

أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الرمادي أيمن الرمادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"باقي الفريق معنديش كلام".. ممدوح عباس يحمل مسؤولية نهائي الكأس لرباعي الزمالك أمام بيراميدز

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: المستشار حنفي جبالي "مالي مكانه".. وهو الأفضل للبرلمان المقبل