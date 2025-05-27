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"تم توجيه الشكر".. تفاصيل اللحظات الأخيرة لربيعة مع الأهلي وتبرئة شقيقه

04:13 م الثلاثاء 27 مايو 2025

رامي ربيعة لاعب الأهلي

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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع رامي ربيعة، ورحيله عن القلعة الحمراء، بعد انتهاء عقده وعدم الوصول لاتفاق مادي.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أن خلاف مادي هو ما يعرقل تجديد عقد ربيعة مع الأهلي.

وأوضح: "الأهلي رفع الراتب المعروض على رامي ربيعة من 22 إلى 27 مليون جنيه في الموسم، باعتباره أحد قادة الفريق، ولكن اللاعب تمسك بالحصول على 40 مليون جنيه بعقد يمتد لموسمين، أي بإجمالي 80 مليون جنيه.

وأضاف: "طلب رامي ربيعة قوبل بالرفض من إدارة النادي، ليتم توجيه الشكر له، على أن يرحل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي".

وأختتم المصدر، أن اللاعب لم يطلب عمولة لشقيقه الذي يتولى إدارة أعماله، كما يتردد علما بأن النادي لا يتكفل بعمولة الوكيل في حالة تجديد العقد، بخلاف ما قد يحدث في حالة ضم لاعب جديد.

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