المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بتعليق إعلان بطل الدوري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن نادي بيراميدز وصول قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) له برفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من النادي بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم وفقا للائحة.

وأشار نادي بيراميدز عبر بيان مرسل للصحفيين اليوم الثلاثاء إلى أن قرار المحكمة الرياضية جاء برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا.

ونوه نادي بيراميدز إلى أن المحكمة رأت أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سيترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.

وكان الأهلي قد انسحب من مواجهة الزمالك بالجولة الأولى من الدور الثاني بالموسم الجاري من الدوري لتعلن لجنة المسابقات خصم 6 نقاط من رصيده بواقع 3 نقاط من المباراة التي انسحب فيها و3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري قبل أن تعلن الاكتفاء بخصم 3 نقاط فقط.

وهو الإجراء الذي دفع بيراميدز للتقدم بشكوى رسمية ضد قرار الرابطة في ظل منافسته مع الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز.

وطلب بيراميدز من المحكمة الرياضية (كاس) تعليق الإعلان عن بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز وهو ما رفضته المحكمة بسبب عدم وجود أي داعي لذلك.

ويشهد الموسم الجاري منافسة قوية بين الأهلي المتصدر بـ 55 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ 53 نقطة قبل جولة من نهاية الموسم عمن سيحصد اللقب.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره فاركو عند الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء فيما يحل بيراميدز ضيفًا على سيراميكا كليوباترا بالتوقيت ذاته في ختام منافسات الدوري.

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