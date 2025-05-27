كتب- محمد خيري:

فتح حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، النار على رابطة الأندية المصرية، بعد القرارات الأخيرة، التي صدرت، الخاصة بأزمة مباراة القمة، ورفض خصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الدوري.

قال حسين ياسر في تصريحات عبر قناة الزمالك لبرنامج "زملكاوي": "ما حدث من رابطة الأندية والتحامل على الزمالك.. صنع صورة سيئة في الوطن العربي".

أضاف: "الكرة المصرية لن تتقدم طالما يتم النظر لـ نادي واحد والأندية الأخرى في كفة، ولا داعي للحديث عن منافسة طالما الأمور تسير بهذا الشكل في الكرة المصرية".

أكمل: مواجهة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر لن تكون سهلة، ولاعبي الأبيض أمام فرصة تاريخية لمصالحة الجماهير في نهائي الكأس".

وأوضح: "يجب أن يمتلك لاعبي الزمالك دوافع مختلفة في مواجهة بيراميدز، والروح القتالية للاعبين من أهم سمات مواجهات النهائي".

واختتم تصريحاته: "فرصة الزمالك دائمًا أكبر في تحقيق أي بطولة، ومن يرتدي قميص الزمالك .. سيظل وسام على صدره".