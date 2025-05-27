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مصدر لمصراوي: الإسماعيلي يقترب من حل أزمة إيقاف القيد

03:29 م الثلاثاء 27 مايو 2025

الإسماعيلي

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن اقتراب توصل مسؤولو النادي الإسماعيلي لحل لأزمة إيقاف القيد تمهيدًا لإبرام تعاقدات بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن كل التنسيقات والترتيبات اللازمة تتم خلال الفترة الحالية وسيتم فتح القيد.

ويخوض الإسماعيلي الموسم الجاري 2024/25 دون تدعيم صفوفه بأي صفقة بسبب إيقاف القيد.

من المقرر أن يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره غزل المحلة مساء يوم الخميس المقبل في ختام منافسات الموسم الجاري من الدوري.

وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي بكأس الرابطة حيث ينتظره مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا ذهابًا يوم الأربعاء 4 يونيو وإيابًا يوم 8 من الشهر ذاته.

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