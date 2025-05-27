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"غياب محترفي الدوري المصري".. الركراكي يعلن قائمة المغرب لوديتي تونس وبنين

02:57 م الثلاثاء 27 مايو 2025

وليد الركراكي مدرب المغرب

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي قائمته التي سيخوض بها وديتي تونس وبنين خلال فترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل.

شهدت قائمة المنتخب المغربي غياب اللاعبين المحترفين بالدوري المصري عن الانضمام لها لعل أبرزهم نجم بيراميدز محمد الشيبي الذي يرتبط بمباراة يوم 5 يونيو مع ناديه في نهائي كأس مصر أمام الزمالك وكذلك لاعب الأهلي أشرف بنشرقي الذي ظهر بمستويات مميزة.

ويستضيف المنتخب المغربي نظيره التونسي مساء يوم الجمعة 6 يونيو قبل أن يستضيف نظيره بنين يوم الإثنين الموافق 9 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عمر الهيلالي، عبد الكبير عبقار، عبد الحق عسال، جواد الياميق، أسامة العزوزي، آدم ماسينا، زكرياء الواحدي، يوسف بلعماري

خط الوسط: عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، أسامة ترجالين، أمير ريتشاردسون، إسماعيل الصيباري

خط الهجوم: إبراهيم دياز، إلياس بن صغير، سفيان رحيمي، مروان سنادي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، حمزة إيجامان، أسامة صحراوي، عبد الصمد الزلزولي.

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