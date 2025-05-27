مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

في حال التتويج.. 6 لاعبين يحصدون اللقب الأول للدوري بالأهلي

02:57 م الثلاثاء 27 مايو 2025

النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى جولة الحسم في الدوري الممتاز، والتي تنطلق مساء غد الأربعاء وسط ترقب كبير لمعرفة هوية البطل.

الأهلي على موعد مع مواجهة فاركو باستاد القاهرة الدولي، في لقاء قد يحمل له تتويجاً رسمياً حال تحقيق الفوز، دون النظر لنتيجة منافسه المباشر بيراميدز الذي يلتقي في التوقيت ذاته الثامنة مساءً مع سيراميكا كليوباترا.

ورغم تكرار التتويج المحلي في السنوات الأخيرة، إلا أن المباراة تحمل طابعاً خاصاً لستة لاعبين في صفوف الأهلي، يتطلعون للتتويج الأول لهم بلقب الدوري المصري، وهم: جراديشار، مصطفى العش، أحمد رضا، عمر الساعي، أشرف داري، ويحيى عطية الله، فيما يملك المغربي أشرف بنشرقي خبرة سابقة في التتويج بالبطولة، عندما ظفر بها بقميص الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بينما يحتل بيراميدز الوصافة برصيد 53 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي التتويج بالدوري الممتاز استاد القاهرة الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"غياب محترفي الدوري المصري".. الركراكي يعلن قائمة المغرب لوديتي تونس وبنين

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: المستشار حنفي جبالي "مالي مكانه".. وهو الأفضل للبرلمان المقبل