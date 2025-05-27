في حال التتويج.. 6 لاعبين يحصدون اللقب الأول للدوري بالأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى جولة الحسم في الدوري الممتاز، والتي تنطلق مساء غد الأربعاء وسط ترقب كبير لمعرفة هوية البطل.

الأهلي على موعد مع مواجهة فاركو باستاد القاهرة الدولي، في لقاء قد يحمل له تتويجاً رسمياً حال تحقيق الفوز، دون النظر لنتيجة منافسه المباشر بيراميدز الذي يلتقي في التوقيت ذاته الثامنة مساءً مع سيراميكا كليوباترا.

ورغم تكرار التتويج المحلي في السنوات الأخيرة، إلا أن المباراة تحمل طابعاً خاصاً لستة لاعبين في صفوف الأهلي، يتطلعون للتتويج الأول لهم بلقب الدوري المصري، وهم: جراديشار، مصطفى العش، أحمد رضا، عمر الساعي، أشرف داري، ويحيى عطية الله، فيما يملك المغربي أشرف بنشرقي خبرة سابقة في التتويج بالبطولة، عندما ظفر بها بقميص الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بينما يحتل بيراميدز الوصافة برصيد 53 نقطة.