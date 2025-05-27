تعليق مثير للجدل من جوزيه جوميز عن مفاوضات الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح، الجدل حول مستقبله مع الفريق، مؤكدًا استمراره في منصبه خلال الموسم المقبل، ونافياً الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الأهلي المصري أو أي نادٍ آخر.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تصريحاته بعد مباراة أمس الأحد ضد النصر و قال جوميز: "أنا مستمر مع الفتح، لكن أحتاج إلى فترة من الراحة قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد".

مشددًا على أنه لا يولي أهمية كبيرة للشائعات المتكررة التي تلاحقه، خاصة ما يتعلق بانتقاله للأهلي.

وقال مدرب الزمالك السابق: "الشائعات تلاحقني باستمرار، ومنها ما يتعلق بالانتقال إلى الأهلي المصري، لكنني لست مضطرًا للرد على كل ما يُقال، ما يهمني الآن هو مواصلة العمل مع الفتح وتقديم الأفضل في الموسم القادم

وجاءت تصريحات جوميز بعد نجاحه في قيادة الفريق للبقاء في دوري روشن السعودي، عقب موسم صعب شهد صراعًا مع الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

وتمكن الفتح من حسم بقائه رسميًا بعد فوز مثير على النصر بنتيجة 3-2 في الجولة الختامية من المسابقة.