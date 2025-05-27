كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهدى السعودي تعاقده مع اللاعب الدولي المصري بصفوف الأهلي عبدالرحمن فيصل لتمثيل الفريق في بطولة نخبة لوكيت لكبار كرة اليد.

ونشرت حسابات النادي السعودي صورًا للاعب المصري، اليوم الثلاثاء، مُذيلة إياها بتعليق:"تعاقد مجلس إدارة نادي الهدى، مع الدولي المصري عبدالرحمن فيصل، قادمًا من الأهلي المصري، لتمثيل الفريق الأول لكرة اليد في نخبة لوكيت لكبار اليد.. مرحبًا بك أيها "القـاضيـة"!".

ونشرت حسابات نادي الهدى بعد ذلك صورًا للاعب الدولي المصري عبدالرحمن فيصل عند وصوله إلى مطار الملك فهد الدولي.

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