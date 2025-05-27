تفاصيل مكالمة ميدو.. عبدالحليم علي يقترب من هذا المنصب في الزمالك

كتب- محمد خيري:

بات عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك الأسبق والهداف التاريخي للنادي أبرز المرشحين لقيادة قطاع الناشئين في النادي خلال الموسم المقبل بناء على توصية لجنة التخطيط التي رشحت عبد الحليم علي لقيادة القطاع بعد الإخفاقات التي حدثت خلال الموسم المنقضي.

وأكدت مصادر داخل النادي أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط تحدث مع العندليب لتولي مسئولية القطاع ونقل خبراته لأشبال وشباب النادي.

ويرى ميدو أن عبد الحليم هو الاختيار الأنسب لذلك المنصب لتعليم اللاعبين في القطاع الإخلاص والانتماء لكيان نادي الزمالك، ونفس الأمر بالنسبة لجميع العاملين داخل القطاع حتى يعود الزمالك لوضعه الطبيعي منافسا في جميع مسابقات الناشئين، وتصدير اللاعبين المميزين للفريق الأول ويكون المصدر الأول لجميع المنتخبات الوطنية.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق أسوأ نتائج في تاريخه خلال الموسم المنقضي على مستوى قطاعات الناشئين التي يرأسها بدر حامد، ويترقب مجلس الإدارة تقدم مسؤولي القطاع استقالاتهم لإعداد التشكيل الجديد الذي سيقود الموسم المقبل.