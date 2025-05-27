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"هو اللي كتب النهاية".. شوبير يكشف رحيل لاعب الأهلي بعد مباراة فاركو

01:30 م الثلاثاء 27 مايو 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، رحيل ثنائي الفريق الأول للنادي الأهلي، رامي ربيعة وأكرم توفيق عقب مباراة فاركو المقبلة، بعد انتهاء عقدهما.

وقال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "رامي ربيعة كتب النهاية مع الأهلي مثلما فعلها أكرم توفيق من قبل الذي سيكون في قائمة مباراة فاركو المقبلة، بينما يغيب ربيعة عن القائمة للإصابة".

أكمل: "أعتقد النادي الأهلي أحسن التعامل مع الثنائي واستطاع الاستفادة منهم لآخر يوم والدليل مشاركة أكرم فى مباراة فاركو، المقبلة الأخيرة في الموسم الحالي".

وأضاف: "وأعتقد أن الأهلي تعامل مع الأمر بشكل احترافي لآخر وقت وسينتقل رامي للعين الاماراتي مباشرة بعد انتهاء عقده، وهو تقريبا انتهى من جميع الاتفاقات”.

وتابع: "إدارة النادي الأهلي سوف تقدم المدير الفنى الجديد ريفيرو الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير، ومن المؤكد بقاء الكابتن محمد يوسف مديرًا رياضيًا للفريق فقط من الجهاز الحالي".

واختتم تصريحاته: “المدير الفني الإسباني، جاء بكامل جهازه الفني، وهذا كان طلبه لإدارة النادي، وبناء عليه حدد ما سيفعله”.

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