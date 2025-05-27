فينجادا يكشف رد كيروش على تدريب الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم عن كواليس حديثه مع مواطنه كارلوس كيروش مدرب المنتخب الأسبق بخصوص تدريب الأهلي.

وقال فينجادا في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" مساء أمس الإثنين:"الصداقة بيني وبين كيروش قوية وسمعت ما تردد عن ترشيحه لتدريب الأهلي بعد رحيل كولر ولكنه أبلغني أن الأهلي لم يتحدث معه بشكل رسمي".

وأضاف المدير الفني السابق لاتحاد الكرة:" كيروش أخبرني بأنه إذا تحدث معه أحد في الأهلي بشكل رسمي ستكون فرصة كبيرة بالنسبة له لتدريب أكبر نادي في مصر وأفريقيا".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته: "كنت أرى أن تدريب الأهلي فرصة كبيرة لكيروش، أن تقوم بتدريب نادي بهذا الحجم مثل الأهلي فهو الأفضل والأكثر تتويجا بالألقاب في أفريقيا، فهي فرصة رائعة بكل تأكيد".

وكان كيروش قد تولى تدريب منتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022؛ إذ قاده بـ20 مباراة فاز بـ 13 منها وخسر 5 وتعادل في مباراتين.

يذكر أن آخر تجارب كيروش صاحب الـ 72 عاماً كانت تدريب منتخب قطر خلال الفترة من فبراير 2023 حتى ديسمبر من العام ذاته.

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