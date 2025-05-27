برعاية لجنة التخطيط.. جون إدوارد مديرا رياضيا لنادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تعيين مديرا رياضيا جديدا للنادي، خلال المرحلة المقبلة.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعا أمس الإثنين، لاتخاذ العديد من القرارات، في ظل إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل، بتوصية من لجنة التخطيط، التي تضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني، لمناقشة عددا من القرارات التي تخص فريق الكرة.

وعلم موقع مصراوي، وفقا لمصدر مطلع أن المجلس اعتمد توصيات لجنة التخطيط، في إعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل، من أجل تطوير الملف، واعتماد تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا ومسؤول عن قطاع كرة القدم.

ومن بين مهام جون إدوارد المدير الرياضي السابق لنادي فاركو، الإشراف على ملف التعاقدات، بداية من الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن هناك عددا من المناصب الأخرى سوف يتم إضافتها، خلال الفترة المقبلة، سواء في قطاع الناشئين أو الملفات الأخرى، التي تخص كرة القدم في النادي، بعدما تم الاستقرار على رحيل بدر حامد رئيس قطاع الناشئين.