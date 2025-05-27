ردّ الإعلامي إبراهيم فايق على الاتهام الذي وُجه له بوقوعه في "سقطة إعلامية" خلال حلقة برنامجه مساء أمس الإثنين "الكورة مع فايق".

وكان أحد مستخدمي منصة إكس قد وجه رسالة لإبراهيم فايق يتهمه خلالها بالسقطة الإعلامية بسبب جملة قالها بحلقة الأمس:"لو خسر الأهلي لا قدر الله"، ليرد فايق بـ:"أيه السقطة في كده.. هو للدرجة دي مش لاقي حاجة تضيع فيها وقتك؟!! ".

وأتم فايق رده بقوله:"أنا بقول خبر عن الأهلي ولجمهور الأهلي وكلامي موجه ليهم في الخبر.. اللي هو (لا قدر الله إذا اتغلبتم برضه هيتم الإعلان عن اسم المدرب) علشان مايبقاش اسمي بتمنى لهم الخسارة او بسبق لهم.. كلمة طبيعية بقولها مليار مرة واللي بيتفرج على البرنامج عارف أني دايمًا باستخدمها في سياقات شبيهه.. كبر دماغك شوية يا ابو حمزة.. خليك راجل تقيل كده".

ويشهد الموسم الجاري منافسة قوية بين الأهلي المتصدر بـ 55 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ 53 نقطة قبل جولة من نهاية الموسم عمن سيحصد اللقب.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره فاركو عند الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء فيما يحل بيراميدز ضيفًا على سيراميكا كليوباترا بالتوقيت ذاته في ختام منافسات الدوري.



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