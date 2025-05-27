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شركة ملابس عالمية تقترب من رعاية الزمالك

12:16 م الثلاثاء 27 مايو 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع شركة ملابس عالمية، لرعاية الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بداية من الموسم المقبل.

وكان نادي الزمالك، فسخ عقده مع شركة ذات القطرية، التي كانت ترعى النادي في الفترة الماضية، بسبب عدم تحقيق الشروط الموضوعة في العقود.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا أمس الإثنين في مقر النادي، واعتمد بشكل رسمي فسخ التعاقد مع شركة "ذات"، والتعاقد مع شركة عالمية من ضمن 4 شركات معروضين لرعاية تيشرت الفريق في الفريق المقبلة.

وأضاف المصدر، أن المجلس رفض الاقتراح المقدم من إحدى الشركات بإنشاء منتج محلي "برند" باسم النادي، وفضل المجلس الاتجاه لشركة عالمية تليق باسم الزمالك.

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