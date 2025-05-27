كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن، قرار المحكمة الرياضية، بشأن شكوى بيراميدز، في المحكمة الرياضية، من أجل تأجيل بطل الدوري، لحين الفصل في شكوى عدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو غدا الأربعاء، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي نفس التوقيت يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بكره مباراتين حسم الدوري المصري الأهلي مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا.. ولن يكون هناك تسليم درع للدوري في الملعب".

أضاف: "خلوني بس اقولكم اللي بيحصل في قصه المحكمة الرياضية.. النهارده احتمال يكون في قرار منتظر وفي كل الأحوال المباريات سوف تقام".

أكمل: "أقصى حكم ممكن يطلع النهارده هو تأجيل إعلان بطل الدوري ده أقصى حاجه ممكن تطلع يعني النهارده".

واختتم تصريحاته: "حتى لو حصل الكلام ده... الأهلي لو كسب بكرة هيحتفل في الملعب بأنه بطل الدوري المصري بصرف النظر عن حكم المحكمة الرياضية".