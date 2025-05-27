كتب- محمد خيري:

وجه أحمد بلال نجم الأهلي السابق، رسالة قوية، إلى نادي الزمالك، في ظل ابتعاده عن منطقة المنافسة على البطولات الكبرى، في الفترة الماضية، وتواجد فريق بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "معايير النجاح موجودة في بعض الأندية منها الأهلي وصنداونز، وأي مدرب عندما يتولى تدريب فريق لديه الاستقرار، يحقق نتائج إيجابية".

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير، ولديه جماهير كثيرة، لكنهم وصلوا للجماهير بأن الإعجاز الوصول للمركز الثاني أو حصد مركز مؤهل لبطولة قارية".

وأكمل: "البعض يرى ان الانجاز هو التعادل مع الأهلي، لابد أن يتم تغيير النهج الإداري، لو كان هذه الأمور مجرد انجازات، فإن بيراميدز سوف يصبح رقم 2 في مصر سواء الوقت الحالي أو مستقبلا".

وأختتم تصريحاته: "المنافسة بين الأهلي والزمالك لها طعم مختلف في ظل الشعبية بين الناديين، لكن الأمر مختلف حاليا في ظل الأزمات الأخيرة للزمالك، ولابد من إعادة المنافسة بشكل قوي.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك فشل الموسم الحالي للسنة الثالثة على التوالي، في الوصول للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واحتلال المركز الثالث في جدول الدوري.