ماذا قدم طارق حامد مع ضمك بعد انتهاء تجربته في الدوري السعودي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خاض المحترف المصري بصفوف ضمك طارق حامد مباراته الأخيرة مع ناديه بالدوري السعودي مساء يوم أمس الإثنين حين خسر فريقه بهدف نظيف على يد مستضيفه الاتحاد.

لاعب الوسط صاحب الـ 36 عامًا كان قد انضم لصفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية بموسم 2023/24 قادمًا من صفوف اتحاد جدة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها يوم أمس، أن مباراة الأمس هي الأخيرة لطارق حامد مع ضمك إذا لم يتفق الطرفان على تجديد التعاقد أو لم يعلنا ذلك حتى الآن.

الموسم المنصرم من الدوري السعودي لم يكن الأفضل لطارق حامد بسبب إصابة تعرض لها في غضروف الركبة أبعدته قرابة 7 أشهر عن المشاركة مع ضمك.

اللاعب شارك بقميص ضمك خلال الموسم الحالي بـ 8 مباريات بواقع 541 دقيقة لعب دون أن يسجل أو يصنع أي هدف بعدما شارك في موسمه الأول مع الفريق ـ الماضي ـ بـ 24 مباراة صنع خلالها هدفين وتحصل على 9 بطاقات صفراء خلال 2171 دقيقة لعب.

تجربة حامد مع ضمك جاءت بعد موسم قضاه بقميص اتحاد جدة بعدما انضم له في موسم 22/23 بعد نهاية رحلته مع الزمالك.

وارتدى لاعب الوسط الدولي السابق قميص الاتحاد بـ 28 مباراة حصل خلالها على 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء خلال 2426 دقيقة لعب.

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