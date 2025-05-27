كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن طاهر أبو زيد، نجم الأهلي ووزير الرياضة الأسبق اقترب من رئاسة نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبدالغني" في تصريحات لبرنامجه ملعب البلدوزر عبر قناة الشمس: "طاهر أبو زيد اقترب بقوة من رئاسة نادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "طاهر أبو زيد أنهى كل الاتفاقيات مع مسؤولو بيراميدز في الإمارات وتفاصيل بسيطة، وسيكون رئيسا تنفيذيا لنادي بيراميدز".

واختتم عبد الغني تصريحاته: "طاهر أبو زيد حقق نجاحات قوية سواء كان لاعبا في النادي الأهلي، ويعد من النجوم التاريخيين، وأيضا منتخب مصر وتولى منصب وزير الرياضة وحقق ايضاً نجاحات فيها وتواجده في بيراميدز سيضيف لبيراميدز الكثير".

جدير بالذكر، أن نادي بيراميدز ينتظره موسم تاريخي، حيث يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا، وحال الفوز وإخفاق الأهلي أمام فاركو يحقق لقب الدوري، ونفس الأمر يواجه صنداونز يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل في الذهاب 1\1، بينما يواجه الزمالك يوم 5 يونيو في نهائي كأس مصر.