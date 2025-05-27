قال عضو رابطة الأندية، ثروت سويلم، إنه سيكون من الصعب أن يتسلم النادي المتوّج بلقب الموسم الجاري من الدوري الدرع يوم الأربعاء.

الأهلي وبيراميدز المتنافسان على لقب الموسم الجاري من الدوري سيخوضان مباراتهما الأخيرة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف سويلم، في تصريحات لقناة أون سبورت 1 مساء الإثنين:"بعيدًا عن الأهلي وبيراميدز، الأصل في بطولة الدوري حسب اللوائح التي وقع عليها جميع الأندية، أنه لا توجد مؤجلات مطلقًا ولو تواجد بيراميدز في اجتماع الأندية مع الرابطة وطلب التأجيل لتم التصويت على ذلك".

وتابع عضو رابطة الأندية:"لا يجوز لعب مباراة الأهلي وفاركو وتأجيل مباراة بيراميدز مع سيراميكا لأن بطل الدوري مرتبط بهاتين المباراتين وبعد نهاية مباريات الأربعاء سيتم الإعلان عن تفاصيل احتفالية خاصة لتسليم درع الدوري لبطل النسخة الحالية".

وأتم سويلم تصريحاته بقوله: "من الصعب تسليم درع الدوري يوم الأربعاء المقبل وبالتالي لابد أن يكون هناك ترتيب لهذا الأمر".

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره فاركو عند الثامنة من مساء يوم الأربعاء فيما يحل فريق بيراميدز في التوقيت ذاته ضيفًا على سيراميكا كليوباترا.

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