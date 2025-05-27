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"مقابل 50 مليون جنيه"..الزمالك وسيراميكا وبيراميدز يتنافسون على ضم حارس الجونة

12:20 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

حارس مرمى الجونة محمد علاء

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القاهرة ـ مصراوي

كشف مصدر عن وجود منافسة ثلاثية بين أندية الزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز على التعاقد مع حارس مرمى الجونة محمد علاء.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن الجونة حدد 50 مليون جنيه كمقابل مادي لرحيل حارس مرماه صاحب الـ 25 عامًا.

وارتدى محمد علاء خلال الموسم الجاري بقميص الجونة 25 مباراة بواقع 2250 دقيقة لعب مختلف المسابقات.

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني من المجموعة الثانية "صراع البقاء" في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة فقط.

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محمد علاء الجونة حارس مرمى الجونة الزمالك سيراميكا كليوباترا
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