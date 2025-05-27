هل يصبح رولان موكوينا المدير الفني الجديد؟.. رد مفاجئ للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة التفاوض مع الجنوب أفريقي، رولان موكوينا، لتولي تدريب الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، بدلا من أيمن الرمادي المدير الفني الحالي.

وتعاقد نادي الزمالك مع أيمن الرمادي، لنهاية الموسم، خلال الأيام الماضية، بدلا من البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن رولان موكوينا مجرد اسم مطروح مثل أي مدرب، وما تردد خلال الساعات الماضية عن تعيينه واختياره الجهاز المعاون غير صحيح بالمرة.

وأضاف المصدر، أن الشائعات التي يتم ترديدها في الفترة الماضية، هدفها الوقيعة بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة، خاصة وأن الطرفين هدفهم واحد وهو مصلحة نادي الزمالك.

واختتم المصدر، أن هناك عددا من الأسماء تم ترشيحه، ومهم الجنوب أفريقي موكوينا والبرازيلي ميكالي وغيرهم، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار عن المدرب الجديد.