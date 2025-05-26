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الزمالك يتوّج ببرونزية دوري كرة السلة

09:26 م الإثنين 26 مايو 2025

سلة الزمالك

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توّج نادي الزمالك ببرونزية بطولة دوري كرة السلة لموسم 2024/25 بعدما فاز مساء اليوم الإثنين على نظيره سبورتنج بنتيجة (79 ـ 71) في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة؛ إذ تقدم مع نهاية الفترة الأولى بنتيجة (23 ـ21) وهو التقدم الذي استمر مع نهاية الفترة الثانية (39 ـ 35) ثم أنهى الفترة الثالثة بالتقدم بنتيجة (65 ـ 50 ) قبل أن يحسم اللقاء بنتيجة (79 - 71).

وكان من المقرر أن تُقام المباراة بنظام Best of 3 ليحصد الفريق الذي يفوز بمباراتين المركز الثالث.

وأوضح اتحاد كرة السلة، عبر بيان رسمي مساء أمس الأحد، أن ذلك جاء بناءً على طلب ناديي الزمالك وسبورتنج بإقامة مباراة واحدة بدلاً من واحدة.

يذكر أن الزمالك قد خسر أمام الأهلي بنتيجة (3-2) ضمن منافسات دور نصف النهائي، فيما خسر فريق سبورتنج أمام نظيره الاتحاد بنتيجة (3-1).

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