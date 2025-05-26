دفعة قوية لفريق الزمالك قبل مباراتي فاركو وبيراميدز

القاهرة ـ مصراوي:

شهدت الحصة التدريبية لفريق الزمالك مساء اليوم الإثنين مشاركة الثنائي ناصر ماهر ومحمود جهاد بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

وأوضح نادي الزمالك عبر بيان رسمي أن الثنائي قد اقترب من الجاهزية الفنية والطبية بعد معاناتهما في وقت سابق من إصابات مختلفة.

ناصر ماهر كان يعاني من إصابة في كاحل القدم، في حين اشتكى محمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية وأسفل الظهر.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك قد خصص فقرات فنية متنوعة للاعبين خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فاركو عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة ـ الأخيرة ـ من مجموعة التتويج بالدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 44 نقطة فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك موسمه بمواجهة بيراميدز يوم الخميس 5 يونيو المقبل في نهائي كأس مصر.

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