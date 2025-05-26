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لاعبون وفنانون يهنئون ناصر منسي بعقد قرانه

08:45 م الإثنين 26 مايو 2025
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    أحد الجماهير المعلقين
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    أحمد ياسر
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    الإعلامي خالد رزق
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    حسام عبد المجيد
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    أحمد أيشو
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    راندا البحيري
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    محمد صبحي .
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    أحمد دويدار
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    شيكو
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القاهرة - مصراوي
احتفل نجم نادي الزمالك، ناصر منسي، بعقد قرانه على ابنة رجل الأعمال المهندس ممدوح دراج.

وشارك منسي جمهوره فرحته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلاً: "خلاص كتبنا الكتاب 2025/5/25".

وتلقى منسي العديد من التهاني من نجوم الفن والرياضة والإعلام، إلى جانب رسائل جماهيرية عبّرت عن محبتهم ودعمهم، وكان من أبرزها: "ألف مبروك يا أسطورة".

ومن بين المهنئين من زملائه في نادي الزمالك، قال حارس المرمى محمد صبحي: "ألف مبروك ياخويا"، وعلق حسام عبد المجيد: "ألف مبروك يا أسطورة"، كما قال اللاعب أحمد ياسر، لاعب نادي التحدي الليبي: "ربنا يسعدك يا أسطورة"، وكتب أحمد أيشو، لاعب الزمالك: "ألف مبروك يا حبيبي"، فيما علق أحمد دويدار:"ألف مبروووك يا هداف".

ولم يغب نجوم الفن عن تهنئة ناصر منسي، حيث كتب النجم شيكو: "ألف ألف مبروك يا ناصر، ربنا يتمملك بخير يا حبي"، كما علّقت النجمة راندا البحيري قائلة: "مبروك"، بينما علق المطرب هيثم سعيد:"الف مبروك يا أسطورة".

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ناصر منسي عقد قران ناصر منسي الزمالك
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