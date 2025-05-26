7 صور ترصد كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي

احتفل نجم نادي الزمالك ناصر منسي بكتب كتابه مساء يوم أمس الأحد بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وشارك ناصر منسي متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من احتفاله بكتب كتابه.

وتقام "ليلة الحنة" يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، بينما يحتفل بالزفاف بعدها بيومين بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الزقازيق.

وفي سياق متصل، يتصدر ناصر منسي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدفا، متساويا مع إمام عاشور وأسامة فيصل.

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