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الأهلي والزمالك في سباق التعاقد مع الجزار.. وغزل المحلة يحدد شرط

05:14 م الإثنين 26 مايو 2025

عمرو الجزار مدافع غزل المحلة

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي غزل المحلة أن الزمالك وبيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة مع عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم لضمه في الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اللاعب تلقى عرضا رسميا من الأهلي وكذلك بيراميدز والزمالك.

وأوضح المصدر أن هناك صراعا قويا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم المدافع، لكن إدارة المحلة استقرت على بيع اللاعب لأعلى سعر.

واختتم المصدر أن ثلاثي مقدمة الدوري المصري الممتاز يسعى إلى تدعيم خط الدفاع بلاعب مميز مثل عمرو الجزار.

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