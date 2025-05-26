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زيزو يهنئ مدرب الزمالك السابق بعيد ميلاده

05:13 م الإثنين 26 مايو 2025

أحمد السيد زيزو

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كتب- محمد عبدالهادي:

هنأ أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مدربه السابق أحمد مجدي بعيد ميلاده الـ39.

واحتفل أحمد مجدي المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك أول أمس، بعيد ميلاده الـ39، حيث إنه من مواليد 24 مايو 1986.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لأحمد مجدي وكتب عليها :"عيد ميلاد سعيد".

ويتواجد المدرب أحمد مجدي في الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي للفتح السعودي والزمالك السابق.

ونجح جوميز برفقة جهازه المعاون في قيادة الفتح للبقاء في الدوري السعودي بعدما كان علي حافة الهبوط، لينهي الموسم في الـ12 بجدول الترتيب.

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أحمد السيد زيزو زيزو يهنئ مدرب الزمالك السابق مدرب الزمالك السابق أحمد مجدي
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