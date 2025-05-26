"يتبقى خطة واحدة".. زد يعلن اقتراب لاعبه من الأهلي نهائيا

كتب- محمد خيري:

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد إف سي، أن الأهلي استقر على شراء مصطفى العش بشكل نهائي من نادي زد.

وقال صلاح الدين في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الأهلي استقر على ضم العش نهائيا ومازال طريقة الدفع لم يتم الاتفاق عليها سواء بمبدأ استعارة لاعبين من الأهلي أو غير ذلك".

وأضاف: "سيتم عرض الأمر كاملا على مجلس إدارة نادي زد، وسيتم اتخاذ القرار النهائي الأفضل ماديا وفنيا لنادي زد، سواء باستعارة لاعبين ومقابل مادي أم لا".

وأردف: النادي الأهلي يتعلم من أخطائه في المواسم السابقة، وسيناريوهات الكرة مرعبة لاسيما في المراحل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وموضوع التركيز مهم جدا في مباراته المقبلة أمام فاركو لذلك قرر دخول معسكر مغلق قبلها بـ 48 ساعة".

واختتم تصريحاته: "مباراة فاركو هي مباراة الدوري بالنسبة للأهلي وحال الفوز سيكون بطل الدوري بصرف النظر عن مباراة بيراميدز".