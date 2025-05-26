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"من الذاكرة إلى المجد".. كفر الزيات يكتب فصلاً جديدًا في تاريخه الكروي

04:54 م الإثنين 26 مايو 2025

نادي مالية كفر الزيات

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كتب - محمد القرش:

تأهل نادي مالية كفر الزيات للدوري المصري للمحترفين لموسم 2025/26، بعدما تصدر المجموعة الثالثة بدورة الترقي، ليلحق بمسار والإنتاج الحربي.

وسبق لفريق كفر الزيات أن لعب 3 مواسم في الدوري المصري الممتاز، حيث كانت آخر مناسبة منذ 61 عاما "1963/64".

تاريخ نادي كفر الزيات

تأسس نادي مالية كفر الزيات في عام 1948 على يد شفيق حنطور نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري في الستينات، والذي تولى النادي خلال مدة تزيد عن 20 عاما وحتى سنة 1969.

وتم تكوين فريق كرة القدم للنادي في بداية خمسينات القرن 20، مع المشاركة في الدوري المصري الدرجة الثانية، قبل أن يصعد للدرجة الاولى في موسم 1957/58.

وهبط الفريق مرة أخرى في نفس الموسم، وصعد للمرة الثانية بموسم 1962/63 واستمر لموسم آخر 1963/64 قبل أن يغيب عن دوري الأضواء حتى الآن.

وكانت أبرز نتائج فريق كفر الزيات في الموسم الأخير بالدوري الممتاز، عندما تعادل مع الزمالك المدجج بالنجوم حينها، حيث جاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي: ألدو - يكن حسين - أحمد مصطفي - أبو رجيله - سمير قطب - رأفت - محمد شرشر - حمادة إمام - الجوهري - عمر النور - فاروق السيد.

كفر الزيات يواجة الزمالك موسم 1964

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نادي مالية كفر الزيات دوري المحترفين الدوري المصري الدوري المصري الممتاز مسار الإنتاج الحربي
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