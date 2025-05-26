"بسبب الأمومة"..قرار لاعبة الزمالك بالاعتزال

كتب- محمد خيري:

أخطرت فريدة العسقلاني لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، الأبيض بالاعتزال بنهاية الموسم الحالي

وانتقلت فريدة العسقلاني، لنادي الزمالك منذ موسمين، من النادي الأهلي، وقدمت أداء مميز وقادت الأبيض لتحقق البطولة الأولى في تاريخه بعد التتويج بكأس مصر، وبعدها بطولة أفريقيا.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي، أكد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن فريدة العسقلاني، أخبرت مسئولي الزمالك، بقرارها النهائي، بالاعتزال في ظل رغبتها في رعاية طفلها الذي أنجبته مؤخرا.

وكانت فريدة العسقلاني، حصلت على أجازة وابتعدت عن الملعب في الفترة الماضية، بعد ولادة طفلها، ثم عادت للملعب مرة أخرى الموسم المنقضى للتدريب مع الفريق، إلا أنها لم تصل إلى مستواها المعهود حتى قررت الاعتزال بسبب الأمومة.