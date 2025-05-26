بعد الاستقالة بـ6 نقاط.. عضو مجلس الإسماعيلي يطلب العودة

كتب - محمد القرش:

قرر محمد جمال عبد المنعم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي سحق استقالته التي تقدم بها منذ 6 أيام.

وتقدم محمد جمال بخطاب رسمي للمدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي، جاء كالتالي: "برجاء التكرم بسحب استقالتي التي تقدمت بها بتاريخ 25/5/20 والتي كنت قد أبديت فيها رغبتي في الاستقالة من منصبي كعضو بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي".

وأضاف: "حيث أنني أتقدم بسحب استقالتي في المدة القانونية المحددة بلائحة النظام الأساسية للنادي الإسماعيلي، وذلك حيث أن الاستقالة مسببة كان يجب مناقشة بنودها وأسباب الاستقالة في اجتماع مجلس الإدارة ومن قبل الجهة الإدارية المختصة وهو ما لم ولن يتم".

وكان عضو مجلس إدارة الإسماعيلي تقدم باستقالته عبر خطاب رسمي، أرفق به 6 أسباب توضح موقفه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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