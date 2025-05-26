تدخل مفاجئ لحسم ملف عبدالله السعيد مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور إن أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تواصل مع لجنة التخطيط بالنادى الأبيض خلال الساعات الماضية لمحاولة تقريب وجهات النظر مع عبد الله السعيد نجم القلعة البيضاء.

وينتهي عقد عبدالله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل الطرفين لاتفاق نهائي بشأن الأمور المالية، حتى الآن لتجديد العقد.

وأضاف "الغندور" في برنامجه عبر قناة "المحور": "الرمادي عقد جلسة مع عبد الله السعيد، أكد فيها اللاعب تمسكه بالتجديد للزمالك، بشرط الاتفاق على نقطة تلاقي، كما وعد المدرب اللاعب بإزالة الخلاف بينه وبين لجنة التخطيط من أجل إسدال الستار على هذا الملف".

وواصل: "ويؤمن الرمادى بقيمة عبد الله السعيد مع الزمالك، حيث يرغب فى الحفاظ على تركيز اللاعب قبل مباراة نهائي الكأس المهمة أمام بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل".