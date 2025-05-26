"الأجنبي والصفقات".. اجتماع هام لمجلس الزمالك لحسم 4 ملفات مصيرية

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا هاما مساء اليوم الإثنين، داخل النادي، لحسم العديد من القرارات المصيرية التي تخص النادي وتحديدا فريق الكرة.

وسوف يناقش مجلس الزمالك، خلال الاجتماع العديد من الملفات المصيرية التي تخص النادي وعلى رأسها قطاع كرة القدم، والهيكلة الجديدة التي وضعتها لجنة التخطيط.

وسوف يشهد الاجتماع، غياب حسين لبيب، الذي يعاني من أزمة صحية، ويتواجد في منزله بعد حصوله على راحة تامة من قبل الأطباء بعد عودته مؤخرا من فرنسا.

ومن أهم الملفات التي سيحسمها مجلس إدارة نادي الزمالك خلال اجتماع اليوم، الاستقرار على اختيار مدير تعاقدات جديد والاقرب له جون إدوارد المدير التنفيذي لنادي فاركو.

كما يحسم المجلس أيضا، ملف المدير الفني الأجنبي الجديد بناء على توصيات لجنة التخطيط، وأيضا موقف تجديد عبدالله السعيد الذي ينتهي بنهاية الموسم، وهناك تمسك باستمراره وتجديد عقده في الفترة المقبلة، وملف الصفقات الجديدة التي تم عرضها من لجنة التخطيط.