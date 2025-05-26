في حال الخسارة والتعادل.. سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب الدوري؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يشهد الموسم الكروي الحالي من الدوري المصري، صراع شرس حتى الجولة الأخيرة بين فريقي الأهلي وبيرامديز، وذلك قبل أيام من ختام المسابقة المحلية.

ويتنافس الأهلي وبيراميدز على اللقب، حيث يتصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يحتل السماوي الوصافة برصيد 53 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة لمرحلة الحسم يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، وذلك حين يلتقي الأهلي مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

ماذا يحدث في حال التعادل بعدد النقاط؟

في حال تعادل الأهلي مع فاركو وفوز بيراميدز علي سيراميكا، يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 56 نقطة.

في هذه الحالة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج وفي هذه الحالة يتفوق الأهلي حالياً بفارق 6 أهداف على بيراميدز، لذا سيضمن أيضًا التتويج بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة.

هل يمكن للأهلي التتويج دون فوز أو تعادل؟

يستطيع الأهلي حصد لقب الدوري حتى إذا خسر الجولة الأخيرة ضد فاركو، ولكن بشرط ألا ينجح بيراميدز فى الفوز على سيراميكا.

السيناريو الثالث والأخير، هو تحقيق النادي الأهلي الفوز على فاركو، وبالتالي سيتوج باللقب دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز أو الحاجة لأي حسابات أخرى.