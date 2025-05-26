قبل موقعة الحسم.. ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بلقب الدوري؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، حيث يحتدم الصراع بين الأهلي وبيراميدز على اللقب.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، فيما يلاحقه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين فقط، مما يجعل الحسم مؤجلًا حتى صافرة النهاية.

سيناريوهات تتويج بيراميدز باللقب

لا يزال الأمل قائمًا أمام بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه، لكنه مرتبط بنتائج الجولة الختامية، وتحديدًا بنتيجة الأهلي، وفيما يلي السيناريوهات المحتملة لتتويج بيراميدز:

فوز بيراميدز وتعادل الأهلي

إذا نجح بيراميدز في تحقيق الفوز، وتعادل الأهلي في مباراته، سيتساوى الفريقان في عدد النقاط (56 نقطة لكل منهما).

في هذه الحالة، سيتم اللجوء إلى للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

لذلك يحتاج بيراميدز للتويج باللقب في حال تعادل الأهلي إذا فاز بفارق 6 أهداف أمام سيراميكا.

فوز بيراميدز وخسارة الأهلي

يُعد هذا السيناريو الأوضح لتتويج بيراميدز؛ حيث سيرفع رصيده إلى 56 نقطة، مقابل بقاء الأهلي عند 55 نقطة، حينها، يُتوَّج بيراميدز رسميًا بطلًا للدوري بفارق نقطة واحدة.

سيناريوهات تفوّت على بيراميدز اللقب

في المقابل، هناك عدة نتائج تحسم اللقب لصالح الأهلي، أبرزها:

فوز الأهلي بأي نتيجة، بغض النظر عن نتيجة بيراميدز.

تعادل بيراميدز، حتى في حال خسارة الأهلي، حيث سيبقى بيراميدز عند 54 نقطة، مقابل 55 للأهلي.

خسارة بيراميدز، ما يمنح الأهلي اللقب مباشرة دون النظر لأي نتائج أخرى.