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مصر مع إنجلترا.. أحمد الكأس يعلق على قرعة كأس العالم

12:30 م الإثنين 26 مايو 2025

أحمد الكأس 1

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كتب - محمد القرش:

علق أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، على قرعة بطولة كأس العالم والتي أسفرت عن وقوع الفراعنة في المجموعة مع إنجلترا.

وقال الكأس: "قرعة كأس العالم قوية وليست سهلة، الكرة تطورت بشكل كبير، وأي منتخب تأهل للمونديال لا يمكن الاستهانة به".

وأضاف: "نسعى لإعداد جيد قبل البطولة وتقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية".

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

1. مصر

2. إنجلترا

3. هايتي

4. فنزويلا

أبرز المعلومات عن كأس العالم تحت 17 عاما

- تقام البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

- منتخب ألمانيا هو حامل اللقب، حيث توج لأول مرة كبطل للعالم تحت 17 سنة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في إندونيسيا 2023.

- منتخب نيجيريا هو الأنجح في تاريخ البطولة، حيث حقق 5 القاب، يأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 ألقاب.

- قطر ستسضيف البطولة سنويًا بدءًا من 2025 وحتى 2029.

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