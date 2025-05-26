"اللوائح تتغير لأجل لحاق زيزو".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك لوائح يتم تغييرها في المسابقات المصرية من أجل معاونة لاعب واحد على المشاركة في كأس العالم للأندية، موجها سؤالًا للمسؤولين: "هل من الممكن أن يتم تأجيل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، فيما تقام الجولة الأخيرة يوم 4 او 5 يونيو؟".

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "دائما يقولون أن نادي الزمالك يعيش في أزمات كثيرة، ولكنه تُوج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، ودائما القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك محل اهتمام من الجمهور والإدارات وكل اللاعبين يريدون الانضمام لهما، لا نريد الانتقاص من الناديين، سيظل الفريقين لهما قيمة كبيرة".

وواصل: "لما كنا موجودين في الزمالك قمنا بتأجير المحلات بمبالغ تصل لـ 750 ألف جنيه سنويا، كان هناك محلات تؤجر بـ120 جنيه، وكنا نعاني من أزمات مالية وحاولنا قدر الإمكان حل المشاكل المالية".

وتابع: "فريق كرة اليد بعدما نجحنا في إشراكه بالبطولة العربية بالسعودية، قاموا بعدها بتوجيه الشتائم للمجلس، وانتقدونا بشكل قوي أمام الجماهير، حاولنا قدر الامكان حل المعوقات الكثيرة التي كانت تواجه النادي، رغم اننا كنا مكتوفي الايدي، وتم الحجز على أرصدة النادي في البنوك".

وزاد: "كان هناك خلاف مع ممدوح عباس الذي حصل على أمواله بالفعل، ثم عاد للمطالبة بها مرة آخرى، والموضوع كان صعب لأنه كان سيعرض النادي للمساءلة القانونية، لم نعرف طعم النوم في ظل كثرة المشاكل داخل الزمالك خلال وجودنا في مجلس الإدارة".

وأكمل: "ربنا يكون في عون مجلس إدارة الزمالك الحالي، ولن يأتي مجلس مثل المجلس الذي كان يترأسه مرتضى منصور، ولا أفكر مطلقا في الترشح من جديد للانتخابات، تركت عملي وكنت متفرغ لنادي الزمالك".

وأضاف: "لو كنت مسئولا في الزمالك سأجدد لـ شيكابالا وعبدالله السعيد، ونبيل دونجا ومحمد عواد من العناصر التي يجب وجودها داخل النادي، ونفس الأمر اتمنى التجديد لناصر منسي".